Ora è ufficiale: Maran nuovo allenatore del Brescia

Il Brescia ha ufficializzato la svolta che era nell’aria. E ha annunciato l’arrivo di Rolando Maran al posto di Daniele Gastaldello che era stato esonerato nei giorni scorsi. Per l’allenatore trentino, si legge tra l’altro nel comunicato, si tratta di un ritorno dopo essere stato nello staff tecnico di Silvio Baldini prima e di Nedo Sonetti poi. La società ha annunciato che, assieme a Maran, entrano a far parte dello staff tecnico Christian Maraner e Andrea Tonelli, rispettivamente con gli incarichi di allenatore in seconda e preparatore atletico.

Foto: brescia sito