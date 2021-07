Ora è ufficiale: Mantovani passa all’Alessandria

Come vi avevamo anticipato, l’Alessandria ha formalizzato l’acquisto del difensore della Salernitana Valerio Mantovani. Ecco il comunicato del club: “Valerio Mantovani, 25 anni, è un nuovo calciatore dei Grigi. Difensore centrale, proviene dalla Salernitana, squadra in cui ha disputato 83 gare in 5 stagioni, di cui 16 in quella appena passata. Prima di Salerno una lunga esperienza nel vivaio del Torino, con 61 presenze nella Primavera di Mister Longo con uno scudetto 2015 e una Supercoppa l’anno successivo. Mantovani arriva con trasferimento temporaneo annuale con diritto di riscatto. A lui il benvenuto di tutti noi!”.

FOTO: Twitter Alessandria