“Il Cagliari Calcio comunica ufficialmente di avere acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini che arriva in prestito sino al termine della stagione 2019-20”, con questa nota il Cagliari ha annunciato l’ormai risaputo ritorno di Luca Pellegrini in rossoblu, stavolta in prestito dalla Juventus.

Foto: Cagliari Twitter