Ora è ufficiale: Luca Pellegrini in prestito al Genoa. Nostra esclusiva in porto

Ve lo avevamo anticipato, ora è finalmente ufficiale: Luca Pellegrini lascia la Juventus e approda al Genoa, dove giocherà per una stagione in prestito. Il terzino classe ’99 vestirà dunque i colori rossoblu, dopo la scorsa stagione in forza al Cagliari. Questo il comunicato della Juve: “Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. E’ ufficiale infatti l’accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021”.

Foto: Instagram personale