Ora è ufficiale: Lovato è un nuovo calciatore del Torino

Ora è ufficiale: Matteo Lovato è un nuovo calciatore del Torino. Di seguito il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato.

Lovato è nato a Monselice il 14 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei vivai di Padova e Genoa, con i veneti debutta nel calcio professionistico nel corso della stagione 2019-’20. Nel gennaio 2020 viene acquistato dal Verona, con Ivan Juric in panchina, che lo fa debuttare in Serie A il 18 luglio nella sfida contro l’Atalanta. Proprio i nerazzurri diventeranno la sua nuova squadra, a partire dall’estate 2021: con i bergamaschi gioca sei mesi, durante i quali fa il suo esordio in Champions League contro il Manchester United. Dopo una breve parentesi in prestito al Cagliari, dalla stagione 2022-’23 veste la maglia della Salernitana (32 presenze).

Per lui anche 15 partite e un gol con la maglia della Nazionale Under 21.

Tutto il Torino Football Club accoglie Matteo Lovato con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

