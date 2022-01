Come anticipato in giornata, la Reggina ha ufficializzato l’ingaggio in prestito di Cristiano Lombardi dalla Lazio.

Questo il comunicato: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la SS Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Cristiano Lombardi”.