Ora è ufficiale: Lecco, chiusi tre colpi in arrivo dal Foggia

Come raccontato nella nostra esclusiva di tre giorni fa, il Lecco ha chiuso con il Foggia per l’acquisto di Marco Frigerio, Giacomo Beretta e Joaquin Domingo Dalmasso. Di seguito i comunicati del club lombardo: “Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Marco Frigerio dal Calcio Foggia 1920″. “Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti le prestazioni sportive di Giacomo Beretta dal Foggia Calcio 1920. Benvenuto Giacomo, non vediamo l’ora di vederti al Rigamonti-Ceppi!”. “Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Joaquin Domingo Dalmasso dal Foggia Calcio 1920. Benvenuto Dalmasso, ti aspettiamo allo stadio con la maglia Bluceleste!”.