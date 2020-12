Ora è ufficiale: la Reggina esonera Toscano

Come previsto, è arrivata la comunicazione ufficiale della Reggina: Mimmo Toscano è stato esonerato. La sesta sconfitta in sette gare, quella contro il Venezia al Granillo è stata decisiva. Questo il testo del comunicato del club amaranto: “II Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che mister Domenico Toscano è stato sollevato dall’incarico. La squadra è momentaneamente affidata a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera. Al tecnico vanno i più sinceri ringraziamenti per la storica cavalcata dalla Serie C alla B e un augurio per i migliori successi professionali“.

Foto: sito ufficiale Reggina