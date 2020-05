Ora è ufficiale: la Premier League riparte il 17 giugno. Il comunicato

La Premier League si appresta a tornare in campo: si riparte il 17 giugno con i due match da recuperare. La notizia era nell’aria già nelle ultime ore, ma ora c’è anche il comunicato della Lega inglese. Le prime quattro squadre a scendere in campo saranno Manchester City e Arsenal, impegnate nel big match rinviato l’11 marzo, e Aston Villa e Sheffield United. Dal 20 giugno, invece, si ricomincerà con il calendario regolare, con tutte le squadre in campo. Cambiate anche le fasce orarie, che saranno così suddivise:

VENERDÌ: 20

SABATO: 12.30, 15, 17.30 e 20

DOMENICA: 12, 14, 16.30 e 19

LUNEDÌ: 20:00

I turni infrasettimanali (martedì, mercoledì e giovedì) verranno giocati alle 18 e alle 20

Di seguito il comunicato pubblicato su Twitter dalla Premier League:

📅 17.06.2020

Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place

— Premier League (@premierleague) May 28, 2020