Ora è ufficiale: Kvaratskhelia è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain

Khvicha Kvaratskhelia è passato all’FC Roustavi a parametro zero il 20 marzo 2018, prima di andare in prestito al Lokomotiv Mosca per mezza stagione nel 2019. Ha firmato per il Rubin Kazan nell’estate del 2019, dove è emerso come uno dei talenti più promettenti del campionato russo, segnando 9 gol e fornendo 18 assist in 73 presenze. L’anno successivo il georgiano ha continuato a stupire con la Dinamo Batumi, segnando 8 gol e fornendo 2 assist in 11 presenze. L’ascesa fulminea di Khvicha Kvaratskhelia è continuata quando è passato all’SSC Napoli nel luglio 2022. Nel primo mese di competizione, le sue ottime prestazioni gli sono valse il premio di Giocatore del mese di Serie A per agosto 2022, grazie in particolare al suo primo gol e assist contro l’Hellas Verona , seguita dalla doppietta contro l’AC Monza. Sul palcoscenico europeo il georgiano si è rivelato decisivo anche con un assist nella sua prima partita di Champions League contro il Liverpool”

Foto: Instagram Kvaratskhelia