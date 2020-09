Ora è ufficiale: Kumbulla alla Roma. Anche Diaby nell’operazione

Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata: Marash Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore si trasferisce dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La sua ex società ha comunicato la cessione con questa nota:

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo ad A.S. Roma – con obbligo di acquisizione definitiva da parte del Club giallorosso al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, 20enne difensore di origini albanesi, nato a Peschiera del Garda, cresciuto dall’età di 8 anni nel settore giovanile gialloblu, dove ha fatto tutta la trafila sino alla formazione Primavera (con debutto in B nel campionato 2018/19), per poi venir promosso stabilmente in Prima Squadra nella scorsa stagione, nella quale – con 25 presenze e 1 gol contro la Sampdoria – è stato uno dei più meritevoli artefici dell’ottimo campionato in Serie A dell’Hellas Verona, classificatosi al nono posto assoluto.

Nell’ambito dell’operazione si aggiunge l’obbligo di acquisizione definitiva, al verificarsi di determinate condizioni, nella formula di trasferimento già avvenuto di Mert Çetin a Hellas Verona FC, che contestualmente acquisisce da A.S. Roma a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva, al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante esterno classe 2002 Matteo Cancellieri e del terzino sinistro classe 2003 Aboudramane Diaby.

Hellas Verona FC saluta con affetto Marash Kumbulla e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Da Pulcino a Mastino.

Da bambino a uomo.

Da promessa a campione. In bocca al lupo Max, qui sarai uno di casa. #HVFC pic.twitter.com/jzpY7CoyAm — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 17, 2020

Foto: Twitter Verona