Ora è ufficiale: Kristoffersen al Cosenza

Come anticipato nei giorni scorsi, e ribadito nella giornata di ieri arriva anche l’ufficialità di Julian Kristoffersen che è un nuovo calciatore del Cosenza.

Questa la nota del club calabrese: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Julian Kristoffersen, proveniente dalla Società Unione Sportiva Salernitana. L’attaccante, nato a Horten (Norvegia) il 10 maggio 1997, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Ha esordito da professionista con la maglia della squadra della sua città natale. Dopodiché due esperienze in Danimarca con i club del Copenaghen e dell’Hobro intervallate da quella in Svezia nelle fila del Djurgården. Prima di venire ingaggiato dalla Salernitana nel febbraio 2021 gioca nella K2 League, la seconda categoria del campionato sudcoreano, con il Jeonnam Dragons. Vanta anche 5 presenze con la Nazionale della Norvegia U21. Kristoffersen è ora pronto a vestire la maglia rossoblù numero 11!”.

Foto: Logo Cosenza