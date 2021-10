Ora è ufficiale: Koeman esonerato dal Barcellona. Il comunicato

Vi abbiamo raccontato che da fonti autorevoli spagnole (Chiringuito, Mundo Deportivo e Sport) nell’ultima mezz’ora era stato dato per certo l’esonero di Ronald Koeman al Barça, ecco puntuale il comunicato ufficiale del club catalano:

“FC Barcelona ha sollevato Ronald Koeman dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il presidente del club, Joan Laporta, gli ha comunicato la decisione dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Ronald Koeman saluterà la squadra giovedì a Ciutat Deportiva.

FC Barcelona lo ringrazia per il suo lavoro al club e gli augura il meglio nella sua carriera professionale”.

Xavi è in pole per rilevare la panchina lasciata libera dall’olandese.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021