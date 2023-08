Come raccontato, ora è anche ufficiale. Franck Kessie è un nuovo gicatore dell’Al Ahli.

Questa la nota del club catalano: “FC Barcelona e Al-Ahli SC hanno concordato un trasferimento di 12,5 milioni di euro per il giocatore Franck Kessie. L’FC Barcelona vuole cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente Franck per il suo impegno e dedizione e per augurargli tutto il meglio e ogni successo per il futuro”

A breve arriverà anche l’annuncio del club saudita.