Ora è ufficiale: Joao Mario è un nuovo giocatore della Fiorentina

03/08/2026 | 18:52:32

Come raccontato nelle ultime settimane, Joao Mario è sempre stato l’obiettivo primario per rinforzare la fascia destra della Fiorentina. Il giocatore ieri ha sostenuto le visite mediche con la Viola e adesso ha firmato il contratto.

Il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.

Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu.

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese”.

Le prime parole di Joao Mario: “Non vedo l’ora di indossare la maglia viola sul campo. Qui strutture incredibili, la storia del club e io ci metterò la voglia di migliorarmi e crescere con i nuovi compagni”.

Foto: Sito Fiorentina