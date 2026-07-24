Joao Mario-Fiorentina e le decisioni sui due esterni in scadenza

24/07/2026 | 23:55:53

Joao Mario è un obiettivo concreto della Fiorentina. Lo abbiamo raccontato nelle ultime due settimane, ribadito il 21 luglio e anche ieri sera. C’è la massima apertura e anche la disponibilità della Juventus di cederlo in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina vorrebbe inserirlo in organico dopo aver trovato almeno una sistemazione tra Fortini e Dodo entrambi in scadenza. Ma può anche cambiare strategia, sapendo che per Fortini (Torino, Napoli più altre due piste tra Italia e estero) e Dodo (Napoli più un paio di soluzioni lontano dall’Italia) in qualche modo si arriverà a una soluzione.

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