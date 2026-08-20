Ora è ufficiale: Joao Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona

20/08/2026 | 15:27:14

Joao Cancelo è tornato al Barcellona per la terza volta, questa volta, però, a titolo definitivo. Come raccontato da Gianluigi Longari nei giorni scorsi, i contatti si erano intensificati fra Barcellona e Al Hilal, fino all’ufficialità di questi minuti.

Il comunicato del Barça: “È stato raggiunto un accordo tra João Cancelo e FC Barcelona per far entrare il giocatore portoghese. Il fullback arriva come free agent e firma un contratto fino al 30 giugno 2029.

Cancelo si è unito per la prima volta al Barça nella stagione 2023/24 in prestito dal Manchester City, trascorrendo un’intera stagione sotto la guida dell’allenatore Xavi Hernández. Ha collezionato 42 presenze, segnando quattro gol e fornendo cinque assist.

Dopo la sua prima esperienza, Cancelo si è trasferito all’Al-Hilal in Arabia Saudita, prima di tornare nuovamente in prestito al Barça nel gennaio 2026. Presto si guadagnò la fiducia di Hansi Flick, concludendo la stagione come un giocatore importante per l’allenatore blaugrana, giocando principalmente come terzino sinistro, collezionando 23 presenze, con due gol e quattro assist.

Nato il 27 maggio 1994, Cancelo ha iniziato nel suo paese natale al Benfica, dove ha vinto il campionato, la coppa, la coppa di lega e una supercoppa. Nell’estate 2015 si è unito al Valencia, dove ha collezionato 91 presenze prima di trasferirsi in Italia.

Il terzino portoghese ha giocato per l’Inter Milano (2017/18) e la Juventus (2018/19) in Italia, prima di trasferirsi al Manchester City nell’estate 2019. Rimase al club inglese per tre stagioni e mezza, che includevano due prestiti, uno al Bayern Monaco e l’altro al FC Barcelona.

È stato anche un giocatore abituale per il Portogallo nel corso degli anni. Ha giocato per le squadre giovanili prima di debuttare come titolare il 1° settembre 2016. Da allora è stato in gran parte incluso nelle squadre, avendo collezionato 73 presenze ed è stato parte della squadra vincitrice della Nations League 2018/19. Ha inoltre partecipato alle ultime due Coppe del Mondo e agli ultimi Campionati Europei.

João Cancelo ora firma un contratto permanente con il Barça ed è di nuovo disponibile per Hansi Flick, che si fida chiaramente del terzino e cercherà di sfruttare al meglio il suo talento e la sua intenzione offensiva. Cancelo è una blaugrana!”

Foto: Facebook Barcellona