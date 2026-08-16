Joao Cancelo a un passo dal ritorno al Barcellona

16/08/2026 | 10:50:31

A volte ritornano, come nel caso di Joao Cancelo e il Barcellona. La notizia è stata anticipata da Gianluigi Longari nella notte e confermata subito dopo da molte fonti anche italiane. I lavori sono in corso, con grande fiducia, per chiudere il rapporto con l’Al Hilal e per permettere al terzino portoghese che ha compiuto 32 anni lo scorso maggio di essere ancora protagonista con la maglia del Barcellona.

Foto: Facebook Barcellona