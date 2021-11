Ora è ufficiale: il Manchester United esonera Solskjaer. Squadra affidata temporaneamente a Carrick

Il Manchester United ha ufficialmente esonerato Ola Gunnar Solskjaer. I risultati negativi e la sconfitta di ieri per 4-1 col Watford sono stati decisivi per far prendere la decisione al club inglese. Michael Carrick ora assumerà la guida della squadra per le prossime partite, mentre il club cercherà di nominare un manager fino alla fine della stagione. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Manchester United conferma che Solskjaer ha lasciato il posto da allenatore del club. Grazie di tutto, Ole”.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021