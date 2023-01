Ora è ufficiale: il difensore Benedetti all’Avellino

Come anticipato nei giorni scorsi, Simone Benedetti è un nuovo calciatore dell’Avellino: è arrivato l’annuncio ufficiale del club campano. I lupi si assicurano le prestazioni a titolo definitivo del difensore centrale classe ’92. Il trentenne arriva dalla Feralpisalò. Il comunicato ufficiale: L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Feralpisalò, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Benedetti. Nato a Torino il 3 aprile 1992 il difensore è cresciuto tra le giovanili di Torino e Inter. In carriera ha poi indossato le maglie di Gubbio, Spezia, Padova, Cagliari, Bari, Modena, Virtus Entella, Pisa, Alessandria e Feralpisalò. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 289 presenze nelle quali ha messo a segno 4 gol e fornito 6 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto ad Avellino Simone!”.

Foto: sito ufficiale Avellino