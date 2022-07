Ora è ufficiale: Iannoni dalla Salernitana in prestito al Perugia

Come anticipato in esclusiva, il Perugia ha ufficializzato l’arrivo di Edoardo Iannoni, in prestito dalla Salernitana.

Questa la nota del club umbro: “AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società US Salernitana 1919 per l’acquisizione a titolo temporaneo biennale (con diritto di opzione/contropzione) delle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Iannoni.

Il centrocampista, nato a Roma l’11 aprile 2001, ha vestito le maglie di Trastevere, Salernitana, Juve Stabia e Ancona-Matelica, in quest’ultima ha totalizzato 38 presenze e 3 reti. Il giocatore raggiungerà il ritiro di Pieve di Cadore nella giornata di sabato 9 luglio.

Foto: twitter Perugia