Ora è ufficiale: Giroud rinnova con il Milan

Il calciatore francese arrivato nel primo pomeriggio a Casa Milan ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 pochi minuti fa. Per l’attaccante un rinnovo da 3.8 milioni più eventuali bonus. Firma importantissima per la squadra di Pioli che si assicura ancora per un altro anno la presenza di uno dei maggiori uomini d’esperienza all’interno della rosa.

Il comunicato rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud. Olivier, al Milan dall’estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell’attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol”.

Foto: giroud fb milan