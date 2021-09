Ora è ufficiale: Gigliotti al Bari. Firme anche per Pucino e Di Gennaro

Tre colpi a parametro zero per il Bari. Come avevamo anticipato alcuni giorni fa, è arrivata l’ufficialità anche di Guillaume Gigliotti, che ha firmato per i pugliesi per tre anni.

Questo il comunicato: “Il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Guillaume René Saverio Enzo Gigliotti (09.11.1989, Istres – Francia); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno 2023. Nato a Istres, in Francia, inizia nelle giovanili del Monaco con cui gioca anche nella squadra B. Nel 2010 firma per il Novara in Serie B e con i piemontesi centra la promozione in A vincendo i playoff (17 presenze). Milita nelle fila del Foggia e dell’Empoli prima di andare in Spagna al Badalona, in terza divisione spagnola. Torna al Foggia nel 2014 e con i pugliesi mette a referto 70 presenze e 7 gol centrando la finale playoff per la B e vincendo la Coppa Italia Lega Pro. In Serie B ci torna con la maglia dell’Ascoli (60 presenze e 3 gol in due stagioni), della Salernitana (25 presenze) e del Crotone (20 presenze). Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Chievo Verona segnando 2 reti nelle 23 presenze totalizzate”.

Contestualmente comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Pucino (03.05.1991, Caserta); il terzino ha firmato un contratto fino al giugno 2023. Dopo aver militato da giovanissimo nelle serie minori con Caserta e Atletico Nola, Pucino fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia dell’Alessandria (43 presenze in Lega Pro). Nel 2011 passa al Varese con cui, nel ’11-’12 gioca la finale playoff per la A (65 pres. e 3 gol). L’esordio in massima serie arriva nel 2013 con la maglia del Sassuolo, poco prima di passare in prestito al Pescara con cui raggiunge un’altra finale playoff per la A. Virtus Lanciano e Avellino prima di passare al Vicenza, sempre in B, con cui mette a segno 5 reti in 36 gare. Gioca due stagioni con la Salernitana (48 presenze e 4 gol) prima di passare all’Ascoli nel gennaio ’20 (49 pres. e 2 gol).