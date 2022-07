Ora è ufficiale: Giancarlo Romairone è il nuovo direttore della Triestina

La Triestina presenta Romairone come nuovo direttore generale. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, il nuovo direttore ha firmato un contratto che lo lega al club per i prossimi tre anni con opzioni per proseguire insieme. L’annuncio tramite un comunicato ufficiale sul sito del club.

Il comunicato“U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver affidato ufficialmente il ruolo di direttore generale dell’area sportiva a Giancarlo Romairone. Il nuovo direttore ha sottoscritto in sede un accordo di durata triennale con opzione. Da oggi Romairone è ufficialmente operativo all’interno della nuova compagine societaria con un progetto a lungo termine”.

Foto: Twitter Chievo Verona