Ora è ufficiale: Gabriele Gori dall’Avellino al Sudtirol

Come anticipato, c’è anche l’ufficialità. Gabriele Gori, attaccante dell’Avellino, lascia la compagine irpina e firma con il Sudtirol.

Questa la nota: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) con diritto di riscatto dalla società Unione Sportiva Avellino 1912 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori. Nato a Firenze, il 13 febbraio 1999, attaccante, punta centrale di 187 cm, forte fisicamente, mancino di piede, abile nel gioco aereo e nel far salire la squadra, Gabriele Gori è cresciuto calcisticamente nella Sestese per approdare poi, nel 2010, alle giovanili della Fiorentina. Al Foggia, nell’estate del 2018, esordisce tra i professionisti nella sconfitta per 3-1 il Catania, firmando il gol rossonero. Nel gennaio si trasferisce al Livorno, in B e nel 2-2 contro il suo ex Foggia firma la sua prima doppietta tra i professionisti. Poi l’Arezzo, in C dal settembre 2019: 9 reti in 21 gare, quindi il Vicenza in B dal settembre 2020: 3 reti in 27 gare.

Nell’agosto 2021 viene ceduto a titolo temporaneo in serie cadetta, questa volta al Cosenza. Segna il primo gol con la maglia rossoblù il 27 agosto 2021 nella pesante sconfitta esterna (5-1) contro il Brescia. Si ripete nella giornata successiva sbloccando il match nella gara interna contro il Vicenza, terminata con la vittoria (2-1) dei Lupi. Dopo essere rimasto fermo per infortunio per tutta la seconda metà della stagione, al termine della stessa fa ritorno alla società viola. Il 3 agosto 2022 viene ceduto in prestito alla Reggina, in B: 3 reti e un assist in 36 gare. Il 28 agosto 2023 lascia la Fiorentina firmando un triennale per l’Avellino, in C: 71 gare, con 18 reti e 6 assist. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili, complessivamente 37 gare con 7 reti.

F.C. Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Gabriele Gori e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.

✍️ ǀ Gabriele Gori è un nuovo calciatore dell’FC Südtirol.

▶ https://t.co/Ut5LEwE5Ex pic.twitter.com/N5pgVR1g4m — FC Südtirol (@fclubsuedtirol) January 31, 2025

Foto: X Sudtirol