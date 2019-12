Ora è ufficiale: Everton, esonerato il tecnico Marco Silva

La sconfitta – l’ennesima in stagione – nel derby contro il Liverpool (5-2) costa cara a Marco Silva. Dopo le indiscrezioni della stampa britannica, ora è arrivata anche l’ufficialità: l’Everton ha deciso di esonerare il tecnico portoghese, che paga una prima metà di stagione piuttosto deludente. Nelle scorse settimane l’Everton ha lavorato concretamente al ritorno in panchina di David Moyes, ma occhio anche al nome di Marcelino come possibile sostituto di Marco Silva.

https://twitter.com/Everton/status/1202674105901887489

Foto: Sports Mole