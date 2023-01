Ora è ufficiale: Emmanuel Ekong al Perugia

Come anticipato in esclusiva, arriva l’ufficialità. Il Perugia ha annunciato l’acquisto dell’atttaccante Emmanuel Ekong dall’Empoli.

Questo il comunicato: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Empoli Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Emmanuel Ekong. L’attaccante svedese, classe 2002, ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Empoli dove ha contribuito alla vittoria del Campionato Primavera 2020/2021. Nel 2019 ha debuttato con la Svezia Under 18 per poi passare all’Under 20”.

Foto: twitter Perugia