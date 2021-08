Ora è ufficiale: Emerson Palmieri in prestito dal Chelsea al Lione

Confermato quanto anticipato negli ultimi giorni, ora è ufficiale: Emerson Palmieri lascia il Chelsea in prestito con diritto di riscatto (500 mila euro con bonus per arrivare potenzialmente a un milione) per vestire la maglia dell’Olympique Lione. Ecco l’annuncio del club transalpino:

Foto: sito Lione