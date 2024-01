Ora è ufficiale: Donati all’Arezzo

Come anticipato, c’è l’ufficialità. L’Arezzo ufficializza l’esterno Francesco Donati.

Questa la nota: “Francesco Donati veste la maglia amaranto. Il difensore, che ha disputato la prima parte della stagione in serie B a Lecco, arriva in prestito dall’Empoli. Classe 2001, ha già al suo attivo, dopo il settore giovanile dell’Empoli, una stagione in C alla Juve Stabia con 34 partite disputate e una in B con l’Ascoli con 22 presenze e due gol. Anche Donati, così come l’altro nuovo arrivo Catanese, sarà tra i convocati per la partita di Carrara”.

Foto: logo Arezzo