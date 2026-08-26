Ora è ufficiale: Di Paolo all’Avellino

26/08/2026 | 15:22:38

Come anticipato, c’è l’ufficialità. L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Di Paolo. Nato a Pescara il 9 ottobre 2006, l’attaccante abruzzese è cresciuto nelle giovanili del Torino. Uscito dal club granata è stato ingaggiato dal Siracusa, società con la quale ha ottenuto la vittoria del campionato di serie nella stagione 2024/2025. Nella sua prima esperienza tra i professionisti in serie C, con il club siciliano ha collezionato 32 presenze mettendo a segno 9 gol nella scorsa stagione. Benvenuto in Irpinia Sebastiano!

Foto: sito Avellino