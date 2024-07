Ora è ufficiale: Di Gregorio è un nuovo portiere della Juventus

Adesso è anche ufficiale: Michele Di Gregorio è un nuovo portiere della Juventus. Di seguito la nota del Monza: “AC Monza comunica che Michele Di Gregorio si trasferisce alla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato in Brianza nell’estate 2020, il portiere lombardo ha in totale collezionato 107 presenze con i biancorossi, con cui ha vissuto quattro stagioni ricche di soddisfazioni. Con le sue parate e il suo carisma dentro e fuori dal campo è stato grande protagonista della storica Promozione del 29 maggio 2022 e dei primi due bellissimi campionati in Serie A del Monza. La Lega Serie A lo ha eletto miglior portiere della stagione 2023/24. Grazie a Michele per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme. Un affettuoso in bocca al lupo per una brillante carriera!”.

Foto: Instagram Juventus