Ora è ufficiale: Davide Ancelotti nuovo allenatore del Botafogo

08/07/2025 | 19:37:19

Come raccontato, c’è l’ufficialità. Davide Ancelotti comincia la carriera solitaria in panchina, è il nuovo allenatore del Botafogo, in Brasile. Ha firmato per un anno.

Questi gli annunci social:

BEM-VINDO, ANCELOTTI! Davide Ancelotti é o novo treinador do Botafogo. Italiano assinou contrato com o Glorioso até o final de 2026! ✍ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/aeCg8EfJk4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 8, 2025

Foto: X Botafogo