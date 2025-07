Davide Ancelotti verso la panchina del Botafogo: confermate le indiscrezioni di ieri

07/07/2025 | 09:41:36

Come anticipato ieri da Globo Esporte, Davide Ancelotti sta per diventare il nuovo allenatore del Botafogo. Il figlio di Carlo Ancelotti, da poco nominato Commissario Tecnico della Seleção, è pronto a intraprendere la sua prima esperienza da allenatore in prima persona. Dopo anni passati come vice in club prestigiosi come Bayern Monaco, Real Madrid, Napoli ed Everton, ora è pronto a camminare con le proprie gambe, forte dell’esperienza accumulata al fianco del padre.

Foto: Twitter Ancelotti