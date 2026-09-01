Ora è ufficiale: David è un calciatore dell’Atletico Madrid

01/09/2026 | 20:50:06

Come raccontato ieri sera, l’Atletico Madrid ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Jonathan David dalla Juventus.

Ecco il comunicato:

“Il nostro club e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il prestito dell’attaccante per la stagione in corso.

Atlético Madrid e Juventus hanno raggiunto un accordo per il prestito di Jonathan David. L’attaccante indosserà la maglia biancorossa durante la stagione 2026/27.

Jonathan David è nato a Brooklyn, New York, il 14 gennaio 2000, ma si è presto trasferito ad Haiti, dove ha vissuto fino all’età di sei anni. A quell’età, si è trasferito a Ottawa, la capitale canadese, dove ha affinato le sue doti calcistiche. I suoi progressi hanno attirato l’attenzione del Gent, che lo ha ingaggiato nel 2018.

In Belgio, iniziò a mostrare tutto il suo potenziale offensivo e, dopo aver segnato 37 gol nelle sue due stagioni con il Gent, il Lille si assicurò le sue prestazioni. L’attaccante rimase con il club francese per cinque stagioni, durante le quali disputò 232 partite, segnando 109 gol e fornendo 31 assist, vincendo un campionato e una Supercoppa di Francia. Queste prestazioni confermarono la sua capacità di fare la differenza e portarono al suo trasferimento alla Juventus nell’estate del 2025.

L’attaccante è un giocatore della nazionale canadese a tutti gli effetti e una delle sue stelle più brillanti. Tanto che è diventato il miglior marcatore di sempre del Canada con 42 gol, tre dei quali segnati nell’ultimo Mondiale.

Solitamente gioca come centravanti, sebbene le sue caratteristiche vadano ben oltre la sua capacità di finalizzare le azioni. Jonathan David si distingue per la sua mobilità, la sua abilità nel dialogare con i compagni e la sua versatilità in attacco.

Il nazionale canadese ha superato la visita medica presso il Centro di Medicina dello Sport ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi negli uffici biancorossi dello stadio Air Metropolitano di Riyadh.

Benvenuto, Jonathan David!”.

Foto: sito Atletico Madrid

