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L’incrocio Zirkzee-David, tre-quattro club collegati e il rischio cerino

30/08/2026 | 21:45:23

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La Juventus sta cercando disperatamente una soluzione per Jonathan David, c’è un discorso con l’Atletico Madrid impostato da giorni, il club bianconero non vede l’ora di liberarsene. Fino a pochi giorni fa l’Atletico aveva negato qualsiasi ipotesi di cessione di Sorloth, vedremo se manterrà la posizione. E comunque la Juve dovrebbe prendere un altro attaccante, recentemente ha seguito anche Mateta, ma Zirkzee è un nome da sempre in quota. Proprio l’olandese in uscita dal Manchester United, ovvero la prima scelta della Fiorentina: il rischio grande è che qualcuno resti con il cerino in mano e che debba cambiare obiettivo. Funziona spesso così quando mancano meno di 48 ore alla fine del mercato…
foto x united