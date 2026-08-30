L’incrocio Zirkzee-David, tre-quattro club collegati e il rischio cerino

30/08/2026 | 21:45:23

La Juventus sta cercando disperatamente una soluzione per Jonathan David, c’è un discorso con l’Atletico Madrid impostato da giorni, il club bianconero non vede l’ora di liberarsene. Fino a pochi giorni fa l’Atletico aveva negato qualsiasi ipotesi di cessione di Sorloth, vedremo se manterrà la posizione. E comunque la Juve dovrebbe prendere un altro attaccante, recentemente ha seguito anche Mateta, ma Zirkzee è un nome da sempre in quota. Proprio l’olandese in uscita dal Manchester United, ovvero la prima scelta della Fiorentina: il rischio grande è che qualcuno resti con il cerino in mano e che debba cambiare obiettivo. Funziona spesso così quando mancano meno di 48 ore alla fine del mercato…

foto x united