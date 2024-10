Ora è ufficiale: Cremonese, esonerato Stroppa

Giovanni Stroppa non è più l’allenatore della Cremonese. Di seguito la nota: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa.

Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”. Adesso, come vi avevamo anticipato, sarà Eugenio Corini a sedere sulla panchina grigiorossa.

#Cremonese valutazioni in corso per la panchina. Se si decidesse per l’esonero di Stroppa tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di #Corini.

— Gianluigi Longari (@Glongari) October 7, 2024