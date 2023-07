Ora è ufficiale: Como, ecco Sala a titolo definitivo dal Sassuolo

Tutto confermato: Marco Sala è un nuovo giocatore del Como. Il laterale classe ’99 infatti è stato acquistato dal club lariano a titolo definitivo dal Sassuolo. Lo riferisce il sito della Lega B. Sala torna così in Serie B dopo aver vestito la maglia del Palermo nella passata stagione: per lui in rosanero sono state 27 le presenze con un gol e due assist. In totale in cadetteria invece sono 119 le presenze con 14 assist all’attivo e un unico gol, quello segnato nella passata stagione.

Foto: Instagram Sala