Ora è ufficiale: Clotet è il nuovo allenatore della Triestina

Ora è ufficiale: come anticipato, Josep Clotet Ruiz è il nuovo allenatore della Triestina. Di seguito la nota del club: “US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Pep Clotetl’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico catalano ha mosso i primi passi in carriera a Barcellona, guidando prima il Cornellà per poi passare all’Espanyol, club con il quale ha allenato l’Under 18 conquistando il titolo di campione di Spagna, guidando successivamente la formazione B. Ha successivamente maturato esperienza in Svezia e Norvegia con Malmo, Halmstad e Viking, tornando poi in patria per allenare il Malaga B. Successivamente si è trasferito nel Regno Unito, ricoprendo l’incarico di vice allo Swansea City, al Leeds, al Birmingham City e di capo allenatore all’Oxford United nel 2017/18, così come al Birmingham City nella stagione 2019/20. Ha infine allenato in Serie B in Italia al Brescia e alla SPAL, prima dell’ultima esperienza in Russia sulla panchina della Torpedo Mosca. Il nuovo allenatore della Triestina inizierà il lavoro sul campo a partire da oggi, lunedì 21 ottobre, venendo presentato alla stampa sempre oggi, alle ore 18:00, allo Stadio Rocco”.

Foto: Instagram Triestina