Lo abbiamo anticipato nel pomeriggio, ora è ufficiale: Claudio Terzi è un nuovo difensore del Siena. Sarà un ritorno per il calciatore classe 1984, che ha militato in bianconero per quattro stagioni dal 2009 al 2013, vanta quattro promozioni dalla B alla A con Bologna, Siena, Palermo e Spezia.

Foto: Logo Siena