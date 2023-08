Ora è ufficiale: Cionek all’Avellino

Come anticipato in esclusiva ora è anche ufficiale: Thiago Cionek è un nuovo giocatore dell’Avellino.

Questa la nota del club: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Thiago Rangel Cionek. Nato a Curitiba (Brasile) il 21 aprile 1986 il difensore è cresciuto nelle giovanili del Vila Hauer Esporte Club. In carriera ha indossato le maglie di Jagiellonia Bialystok (Polonia), Padova, Modena, Palermo, Spal e Reggina. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 450 presenze divise tra Ekstraklasa (massimo campionato polacco), Coppa di Polonia, Europa League, Serie A, Serie B, Coppa Italia e Playoff di serie B. Cionek vanta anche 21 presenze con la nazionale maggiore della Polonia. Benvenuto ad Avellino Thiago!”.

Foto: sito Avellino