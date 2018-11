Ora è ufficiale: Chelsea, Kanté rinnova fino al 2023

Ora è ufficiale: N’Golo Kanté ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea. Confermate le numerose indiscrezioni giunte nei giorni scorsi dai principali portali inglesi. Il centrocampista francese, fresco Campione del Mondo, ha sottoscritto con Blues un nuovo accordo valido fino al giugno del 2023. L’ex Leicester sarà ancor a disposizione di Maurizio Sarri.

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! 🙌#Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2018