Come avevamo anticipato, arriva l’ufficialità. Il Cagliari ha ingaggiato il giovane Etienne Marius Catena, difensore classe 2004, a titolo definitivo dal Pescara. Catena reduce da un’esperienza in Portogallo con lo Sporting Lisbona U23 firmerà un contratto per tre anni più uno di opzione e domani farà le visite con il suo nuovo club. Lo riporta il sito ufficiale della Lega Serie A.

Foto: Instagram Catena