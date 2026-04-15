Ora è ufficiale: Catania, esonerato Viali. Torna Toscano
15/04/2026 | 20:27:42
Come anticipato, arriva l’ufficialità dell’esonero di William Viali in casa Catania.
Domenico Toscano torna sulla panchina etnea.
La nota del club: “Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano.
A mister Toscano e all’intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro, da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti”.
Foto: sito Reggina