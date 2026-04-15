Catania, torna Toscano dopo il naufragio Viali

15/04/2026 | 18:40:59

Il Catania richiama Mimmo Toscano. Ci eravamo permessi di avere molti dubbi sull’esonero e – con tutto il rispetto – sull’avvento di William Viali. Il rendimento è stato disastroso, ma ci voleva poco per capire che si era trattato di un azzardo. Le voci circolate in Sicilia già ieri mattina su un imminente ritorno di Toscano avevano una logica e adesso siamo alla fase operativa. Ci sono i playoff da preparare e più di qualche punto è stato lasciato per strada.

Foto: cataniafc.it