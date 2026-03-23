Ora è ufficiale: Breda nuovo allenatore del Padova

23/03/2026 | 18:41:26

Dopo quanto abbiamo raccontato, il Padova ha proceduto all’annuncio di Roberto Breda come nuovo allenatore: “Il Calcio Padova comunica che da oggi Roberto Breda è il nuovo allenatore della prima squadra. Mister Breda ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Calcio Padova fino al 30 giugno 2026 con opzione. L’allenatore verrà presentato in conferenza stampa mercoledì alle ore 12:00 presso lo Stadio Euganeo. Roberto Breda è nato a Treviso il 21 ottobre 1969. Da calciatore, nel ruolo di centrocampista, ha indossato, dal 1986 al 2005, le maglie di Ospitaletto, Sampdoria, Messina, Udinese, SPAL, Parma, Genoa, Catania e Salernitana, con la quale ha collezionato 230 presenze, vestendo anche la maglia della Nazionale Under 21 in tre occasioni. Da allenatore ha iniziato la carriera nelle giovanili della Reggina nel 2007. Nel febbraio 2010 viene promosso in prima squadra dopo l’esonero di Ivo Iaconi, conducendo gli amaranto alla salvezza. Nella stagione 2010/2011 siede sulla panchina della Salernitana (Lega Pro Prima Divisione), conducendo la squadra in finale playoff (poi persa contro l’Hellas Verona), nonostante i problemi economici della società e i 5 punti di penalizzazione in classifica. Torna alla Reggina in Serie B in seguito al fallimento della Salernitana, chiudendo il campionato al 10° posto. Nella stagione 2012/2013 allena il Vicenza, sempre in cadetteria, fino al 27 gennaio 2013. Nel settembre 2013 subentra a Gaetano Auteri al Latina, neopromosso in Serie B, concludendo il campionato al 3° posto e raggiungendo la storica finale per la promozione in Serie A persa contro il Cesena. Nell’ottobre 2014 torna sulla panchina pontina a seguito dell’esonero di Mario Beretta, senza però concludere la stagione. Nella stagione 2015/2016 allena la Ternana, sempre in Serie B, concludendo il campionato al 12° posto. Nell’annata successiva viene nominato tecnico della Virtus Entella, dove siederà in panchina fino al 39° turno in seguito all’uscita dalla zona playoff. Nell’ottobre 2017 subentra a Federico Giunti alla guida del Perugia, conducendo la squadra ai playoff. Nel novembre 2018 subentra a Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno, ultimo in classifica, salvando gli amaranto all’ultima giornata grazie al pareggio con il Padova, evitando anche i playout. Rinnova con il Livorno anche per la stagione successiva, ma viene esonerato il 9 dicembre e sostituito da Tramezzani, per poi essere richiamato sulla panchina il 3 febbraio successivo. Nel novembre 2020 subentra a Massimo Oddo sulla panchina del Pescara, ultimo in classifica, senza però concludere il campionato. Nel febbraio 2023 diventa il nuovo allenatore dell’Ascoli al posto di Cristian Bucchi, terminando il campionato al 12° posto con 47 punti, a 2 lunghezze dai playoff. Il 6 novembre 2023 viene nominato nuovo tecnico della Ternana, ultima in Serie B con 6 punti dopo 12 giornate, tornando così sulla panchina delle Fere dopo sette anni. Totalizza 37 punti in 26 partite, piazzandosi al quintultimo posto; il 23 maggio 2024 retrocede però in Serie C a causa della sconfitta casalinga contro il Bari nella gara di ritorno dei playout. Il 3 gennaio 2025 fa ritorno, dopo 14 anni, sulla panchina della Salernitana, in quel momento terzultima in Serie B con 18 punti, in sostituzione dell’esonerato Stefano Colantuono”.

foto sito padova