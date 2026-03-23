Panchina Padova: accordo totale con Breda

23/03/2026 | 11:20:10

Il Padova è in crisi e cerca una soluzione. Dopo l’esonero di Andreoletti, la scelta del nuovo allenatore è stata abbastanza tormentata perché non solo stati trovati gli accordi con Pagliuca (sotto contratto con l’Empoli) e il nome di Roberto Breda è stato valutato con concretezza. Soltanto lui, come confermato dalla “Gazzetta dello Sport” in mattinata, e non altri profili mai contattati (per esempio Semplici). Possiamo aggiungere che pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo totale e definitivo con Breda fino a giugno, il suo futuro a Padova sarà legato a una salvezza da ottenere nelle ultime sei giornate.

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