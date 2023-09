Ora è ufficiale: Bonucci nuovo difensore dell’Union Berlino

Come raccontato nel dettaglio da diversi giorni, Leonardo Bonucci ha accettato la proposta dell’Union Berlino, diventando ufficialmente un nuovo calciatore del club tedesco. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Juventus ha annunciato ufficialmente la cessione di Bonucci all’Union Berlino. Quota la nota del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Union Berlino per la cessione gratuita a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2022/2023 pari a € 5,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore“.

Foto: Twitter Union Berlin