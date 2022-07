Ora è ufficiale: Bogdan dalla Salernitana in prestito alla Ternana

Come anticipato in esclusiva, ora è anche ufficiale. Luka Bogdan passa dalla Salernitana in prestito alla Ternana.

Questa la nota del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del difensore classe ’96 Luka Bogdan”.

Foto: sito Salernitana