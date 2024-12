Ora è ufficiale: Bisoli nuovo allenatore del Brescia

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Brescia ha nominato il sostituto dell’esonerato Maran. Si tratta di Pierpaolo Bisoli.

Questa la n0ta: “Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Pierpaolo Bisoli. Il tecnico emiliano, già calciatore del Brescia nella stagione 2000/2001 che raggiunse il settimo posto in Serie A, condurrà il primo allenamento nella giornata di domani. La società annuncia che entrano a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra anche Giuseppe Angelini e Davide Bisoli, rispettivamente con gli incarichi di allenatore in seconda e match analyst”.

