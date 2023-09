Ora è ufficiale: Biraschi torna al Fatih Karagumruk

Come anticipato, c’è l’ufficialità: Davide Biraschi è un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk.

Questa lanota del club turco: “Abbiamo aggiunto alla nostra rosa per 1 anno Davide Biraschi, uno dei giocatori più importanti della nostra squadra nelle ultime due stagioni. Diamo il benvenuto a Karagümrük a Davide Biraschi, che ha giocato più volte con la Nazionale italiana in diverse categorie di età, e gli auguriamo il successo nella nuova stagione”.

📣Geçtiğimiz iki sezondur takımımızın önemli oyuncularından olan Davide Biraschi’yi 1 yıllığına kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez İtalya Milli Takımı forması giyen Davide Biraschi’ye Karagümrük’e yeniden hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz. pic.twitter.com/Ar4iDfneAj — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 9, 2023

Foto: twitter Fatih Karagumruk