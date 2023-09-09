Ultimo aggiornamento: sabato 09 settembre 2023 23:47

Ora è ufficiale: Biraschi torna al Fatih Karagumruk

09.09.2023 | 23:47

Come anticipato, c’è l’ufficialità: Davide Biraschi è un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk.
Questa lanota del club turco: “Abbiamo aggiunto alla nostra rosa per 1 anno Davide Biraschi, uno dei giocatori più importanti della nostra squadra nelle ultime due stagioni. Diamo il benvenuto a Karagümrük a Davide Biraschi, che ha giocato più volte con la Nazionale italiana in diverse categorie di età, e gli auguriamo il successo nella nuova stagione”.

Foto: twitter Fatih Karagumruk